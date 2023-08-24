"Динамо" драматически проиграло "Бешикташу" в Лиге конференций

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Динамо" принимало "Бешикташ" в Бухаресте, где киевляне в нынешнем сезоне проводят свои матчи в еврокубках. В Румынии киевлянам не смог помочь их лидер Андрей Ярмоленко, у которого перед игрой возникли проблемы со здоровьем.

Команда Мирчи Луческу пропустила в конце первого тайма с пенальти, назначенным за игру рукой Дениса Попова. Одиннадцатиметровый реализовал Венсан Абубакар.

Динамовцы отыгрались на 60-й минуте - ударом из-за пределов штрафной в девятку забил Николай Шапаренко. Через 4 минуты стамбульцы снова вышли вперед - после углового головой точно в упор пробил Омар Колли.

Киевлянам удалось сразу отыграться – передачей Виталия Буяльского воспользовался Назар Волошин, забивший головой с линии вратарской.

"Бешикташ" вырвал победу в компенсированное арбитром время - забил Бахтийор Зайнутдинов.

Повторный матч состоится 31 августа в Стамбуле.

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Квалификация. Плей-офф. 1-й матч

24 августа

"Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция) 2:3

Голы : Шапаренко, 60, Волошин, 66 - Абубакар, 40 (пен.), Колли, 64, Зайнутдинов, 90+5

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Царенко, 90), Караваев (Бенито, 90+6), Ванат, Волошин (Диалло, 76)

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку (Зайнутдинов, 46), Колли, Амартей, Розье, Учан (Окслейд-Чемберлейн, 86), Хаджиахметович, Жедсон, Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 88), Муле 64)

Предупреждения: Дубинчак, 90+1 - Розье, 79, Хаджиахметович, 89