"Динамо" договорилось о трансфере украинского форварда в итальянский клуб

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, "Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн евро.

Различные источники сообщают о полуторалетней и двухлетней аренде. В настоящее время идет процесс оформления документов.

21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей.

"Сампдория" занимает 16 место в чемпионате Италии.

В июле 2021 года сообщалось, что итальянская "Дженоа" готова заплатить за Супрягу 9 млн евро.

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