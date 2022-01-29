"Динамо" договорилось о трансфере украинского форварда в итальянский клуб
Футболист киевского "Динамо" Владислав Супряга переходит на права аренды в итальянскую "Сампдорию"
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, "Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн евро.
Различные источники сообщают о полуторалетней и двухлетней аренде. В настоящее время идет процесс оформления документов.
21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей.
"Сампдория" занимает 16 место в чемпионате Италии.
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В июле 2021 года сообщалось, что итальянская "Дженоа" готова заплатить за Супрягу 9 млн евро.
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