"Динамо" договорилось о товарищеском матче с победителем Лиги Европы
Киевское "Динамо" проведет контрольный матч против победителя Лиги Европы - испанского "Вильярреала"
Об этом сообщает официальный сайт " Вильярреала ".
Матч "Динамо" - "Вильярреал" запланирован на 26 июля. Он состоится на тренировочном сборе киевлян в Австрии. Начало встречи пока не сообщается.
"Вильярреал" в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы. В 1/8 финала испанский клуб победил именно "Динамо", они дважды обыграли киевлян со счетом 2:0.
- 7 июля воспитанник "Реала" Фран Соль покинул киевское "Динамо" .
- 10 июля "Динамо" арендовало у московского ЦСКА белорусского форварда Илью Шкурина , который выступил против режима Александра Лукашенко.
- 12 июля нападающий словацкого ДАК Эрик Рамирес заинтересовал киевское "Динамо".
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