"Динамо" договорилось о товарищеском матче с победителем Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт " Вильярреала ".



Матч "Динамо" - "Вильярреал" запланирован на 26 июля. Он состоится на тренировочном сборе киевлян в Австрии. Начало встречи пока не сообщается.



"Вильярреал" в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы. В 1/8 финала испанский клуб победил именно "Динамо", они дважды обыграли киевлян со счетом 2:0.