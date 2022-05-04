"Динамо" договорилось о благотворительном матче с самым титулованным клубом Эстонии

Об этом сообщает официальный Instagram "Динамо".



Матч с самым титулованным клубом Эстонии "Флорой" состоится в Таллинне на стадионе A.Le Coq Arena. Стартовый свисток раздастся 13 мая в 19:00.



Сегодня, 4 мая, "Динамо" встретится со швейцарским "Базелем" в 20:00. Этот матч будет последним, в котором примут участие игроки сборной Украины.





26 апреля премьер-лига объявила чемпионат Украины по футболу завершенным, поскольку его невозможно доиграть из-за полномасштабной российской агрессии.

2 мая Украинская ассоциация футбола поддержала решение Премьер-лиги о досрочном завершении чемпионата страны.

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