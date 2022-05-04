"Динамо" договорилось о благотворительном матче с самым титулованным клубом Эстонии
В рамках европейского благотворительного турне Match for Peace #StopTheWar киевское "Динамо" встретится с таллиннской "Флорой"
Об этом сообщает официальный Instagram "Динамо".
Матч с самым титулованным клубом Эстонии "Флорой" состоится в Таллинне на стадионе A.Le Coq Arena. Стартовый свисток раздастся 13 мая в 19:00.
Сегодня, 4 мая, "Динамо" встретится со швейцарским "Базелем" в 20:00. Этот матч будет последним, в котором примут участие игроки сборной Украины.
- 26 апреля премьер-лига объявила чемпионат Украины по футболу завершенным, поскольку его невозможно доиграть из-за полномасштабной российской агрессии.
- 2 мая Украинская ассоциация футбола поддержала решение Премьер-лиги о досрочном завершении чемпионата страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное