"Динамо" до приглашения Луческу на самом деле не существовало, - экс-футболист "Шахтера" сделал шокирующее заявление
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Разван Рац заявил, что киевского "Динамо" не существовало до приглашения Мирчи Луческу
Об этом сообщает SPT FM .
По словам Раца, Мирча Луческу вернул "Динамо" на ведущую роль в украинском футболе.
"Динамо" вернулось на ведущую роль в украинском футболе благодаря Луческу. У Мирчи самая большая заслуга. Практически "Динамо" до приглашения Луческу на самом деле не существовало. Мирча – решающий фактор. Он руководит так же, как и в "Шахтере", чтобы создать команду с большим количеством трофеев", – сказал экс-игрок "Шахтера" Рац.
Разван Рац играл за донецкий "Шахтер" с 2003 по 2013 год. Румын 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков Украины и Кубок УЕФА. Левый защитник играл за "горняков" именно под руководством Мирчи Луческу.
76-летний Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года, он привел киевлян к первой за последние пять сезонов победе в чемпионате Украины и одержал с командой Кубок и Суперкубок Украины.
- Напомним, 27 сентября главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подписал новый контракт с киевским клубом.
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