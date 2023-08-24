"Динамо" - "Бешикташ": где и когда смотреть матч плейоф квалификации Лиги конференций
В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа" в первом матче раунда плейоф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Номинально домашний для бело-синих поединок состоится на стадионе Джулешти в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 20.00 по киевскому времени.
В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы стамбульского клуба. На победу "Бешикташу" предлагают поставить с коэффициентом 2,28. Ничья – 3,65. Выигрыш киевлян – 3,45.
Фаворитом двухматчевой дуэли также является турецкий коллектив. На выход "Бешикташа" в групповой этап турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,34. Итоговый успех "Динамо" – 3,45.
Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в Стамбуле. Начало поединка – в 21:00 по Киеву.
Лига конференций
Плейоф квалификации Лиги конференций. Первый матч
24 августа
"Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция)
Бухарест, "Джулешти"
Начало в 20:00
Трансляция – телеканалы "2+2", "Динамо TV" и Youtube-канал "Динамо" и Youtube-канал FootballHub, онлайн-телевидение Киевстар ТВ.
- Напомним, в 3-м раунде квалификации Лиги конференций киевляне в серии пенальти прошли греческий "Арис" (0:1, 2:1). "Бешикташ" на предыдущей стадии турнира дважды обыграл азербайджанский клуб "Нефтчи" (3:1, 2:1).
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