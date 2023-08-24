"Динамо" - "Бешикташ": где и когда смотреть матч плейоф квалификации Лиги конференций

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Номинально домашний для бело-синих поединок состоится на стадионе Джулешти в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 20.00 по киевскому времени.

В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы стамбульского клуба. На победу "Бешикташу" предлагают поставить с коэффициентом 2,28. Ничья – 3,65. Выигрыш киевлян – 3,45.

Фаворитом двухматчевой дуэли также является турецкий коллектив. На выход "Бешикташа" в групповой этап турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,34. Итоговый успех "Динамо" – 3,45.

Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в Стамбуле. Начало поединка – в 21:00 по Киеву.

Лига конференций

Плейоф квалификации Лиги конференций. Первый матч

24 августа

"Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция)

Бухарест, "Джулешти"

Начало в 20:00

Трансляция – телеканалы "2+2", "Динамо TV" и Youtube-канал "Динамо" и Youtube-канал FootballHub, онлайн-телевидение Киевстар ТВ.