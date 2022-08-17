"Динамо" – "Бенфика": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 17 августа, киевское "Динамо" сыграет против португальской "Бенфики" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По прогнозу букмекеров, "Динамо" - аутсайдер первой встречи. На победу киевлян коэффициент 5,75. Выигрыш "Бенфики" оценивают в 1,70. Ничья – 3,94.
Ответный матч "Динамо" против "Бенфики" пройдет 23 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ.
Лига чемпионов
Плей-офф, квалификация. Первый матч
17 августа
"Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Андриевский, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Беседин.
Запасные: Нещерет, Бойко, Боль, Бурда, Сирота, Тимчик, Караваев, Кравченко, Овчаренко, Царенко, Яцик, Ванат.
"Бенфика" : Одиссеас, Жилберту, Отаменди, Морато, Гримальдо, Флорентину, Энцо, Нерес, Рафа, Жоау Марио, Рамос.
Запасные: Лейте, Вертонген, Ба, Муса, Араужу, Ристич, Бернарду, Уайгль, Гонсалвеш, Энрике Араужу, Силва, Шикинью, Яремчук.
Люблин (Польша), стадион "Мейски"
Начало в 22:00
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- 9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели "Штурм" благодаря доминированию в овертайме.
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