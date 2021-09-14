"Динамо" - "Бенфика": составы команд на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 14 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против лиссабонской "Бенфики"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" и "Бенфика" сыграют 5-й матч в истории личных встреч. На счету киевлян только 1 победа, которую они получили еще в 1991 году. После этого трижды побеждали португальцы.
В группе с "Динамо" и "Бенфикой" в этой Лиге чемпионов также выступают "Барселона" и "Бавария".
Матч "Динамо" - "Бенфика" пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1-й тур
14 сентября
"Динамо" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)
"Динамо": Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин.
Запасные: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витинью, Тимчик, Супряга.
"Бенфика": Влаходимос - Жилберту, Отаменди, Вертонген, Морато - Мариу, Вайгль, Гримальдо - Эвертон, Яремчук, Р. Силва.
Запасные: Лейте, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон Фернандес, Гонсалу Рамуш, Ферру
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика"
- 13 сентября главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш заявил, что ставит "Динамо" на одном уровне с "Барселоной" и "Баварией".
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