"Динамо" - "Бенфика": составы команд на матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Динамо" и "Бенфика" сыграют 5-й матч в истории личных встреч. На счету киевлян только 1 победа, которую они получили еще в 1991 году. После этого трижды побеждали португальцы.



В группе с "Динамо" и "Бенфикой" в этой Лиге чемпионов также выступают "Барселона" и "Бавария".



Матч "Динамо" - "Бенфика" пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 22:00.



Лига чемпионов



1-й тур



14 сентября



"Динамо" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)



"Динамо": Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин.



Запасные: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витинью, Тимчик, Супряга.



"Бенфика": Влаходимос - Жилберту, Отаменди, Вертонген, Морато - Мариу, Вайгль, Гримальдо - Эвертон, Яремчук, Р. Силва.



Запасные: Лейте, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон Фернандес, Гонсалу Рамуш, Ферру



Киев, стадион НСК "Олимпийский"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика"

13 сентября главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш заявил, что ставит "Динамо" на одном уровне с "Барселоной" и "Баварией".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb