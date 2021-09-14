"Динамо" - "Бенфика": основной голкипер киевлян восстановился от травмы перед стартом в ЛЧ
Основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан сможет помочь киевлянам в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Накануне матча в общей группе занимался один из лидеров команды полузащитник Виталий Буяльский, вернувшийся к полноценным тренировкам 12 сентября. Без ограничений занимались голкипер Георгий Бущан и защитник Никита Бурда, которые уже полностью восстановились после травм.
Бущан из-за проблем со спиной не играл с середины августа. Бурда в последний раз выходил на поле еще в июле 2020 года.
Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .
- 13 сентября главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш заявил, что ставит "Динамо" на одном уровне с "Барселоной" и "Баварией".
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