"Динамо" - "Бенфика": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 22:00
"Динамо" и "Бенфика" сыграют 5-й матч в истории личных встреч. На счету киевлян только 1 победа, которую они получили еще в 1991 году. После этого трижды побеждали португальцы.
В группе с "Динамо" и "Бенфикой" в этой Лиге чемпионов также выступают "Барселона" и "Бавария".
Матч "Динамо" - "Бенфика" пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1-й тур
14 сентября
"Динамо" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика"
- 13 сентября главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш заявил, что ставит "Динамо" на одном уровне с "Барселоной" и "Баварией".
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