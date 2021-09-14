"Динамо" и "Бенфика" сыграют 5-й матч в истории личных встреч. На счету киевлян только 1 победа, которую они получили еще в 1991 году. После этого трижды побеждали португальцы.



В группе с "Динамо" и "Бенфикой" в этой Лиге чемпионов также выступают "Барселона" и "Бавария".



Матч "Динамо" - "Бенфика" пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 22:00.



Лига чемпионов



1-й тур



14 сентября



"Динамо" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)



Киев, стадион НСК "Олимпийский"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика"

13 сентября главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш заявил, что ставит "Динамо" на одном уровне с "Барселоной" и "Баварией".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb