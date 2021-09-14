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Главная Спорт "Динамо" - "Бенфика": где и когда смотреть стартовый матч украинцев в Лиге чемпионов

"Динамо" - "Бенфика": где и когда смотреть стартовый матч украинцев в Лиге чемпионов

14 сентября, 2021 вторник
07:00
Спорт "Динамо"

Сегодня, 14 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против лиссабонской "Бенфики"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" и "Бенфика" сыграют 5-й матч в истории личных встреч. На счету киевлян только 1 победа, которую они получили еще в 1991 году. После этого трижды побеждали португальцы.

В группе с "Динамо" и "Бенфикой" в этой Лиге чемпионов также выступают "Барселона" и "Бавария".

Матч "Динамо" - "Бенфика" пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1-й тур

14 сентября

"Динамо" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика"

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Бенфика
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