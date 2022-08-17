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"Динамо" - "Бенфика": где и когда смотреть решающее противостояние украинцев в Лиге чемпионов

17 августа, 2022 среда
07:02
Спорт

Сегодня, 17 августа, киевское "Динамо" сыграет против португальской "Бенфики" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По прогнозу букмекеров, "Динамо" - аутсайдер первой встречи. На победу киевлян коэффициент 5,1. Выигрыш "Бенфики" оценивают в 1,76. Ничья – 4.

Ответный матч "Динамо" против "Бенфики" пройдет 23 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ.

Лига чемпионов

Плей-офф, квалификация. Первый матч

17 августа

"Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия)

Люблин (Польша), стадион "Мейски"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo

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Бенфика
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