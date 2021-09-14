"Динамо" - "Бенфика": экс-тренер киевлян сделал обнадеживающий прогноз на стартовый матч киевлян в ЛЧ

Об этом сообщает Meta-Ratings .

По мнению Сабо, "Бенфика" не имеет существенного преимущества в классе над "Динамо".

"Ни в коем случае нельзя говорить, что "Бенфика" намного сильнее "Динамо". Нет. Шансы есть, надо цепляться за очки и играть на победу. Считаю, что сейчас киевляне в хорошей форме и подходят к" Бенфики "с хорошими кондициями . Незначительные повреждения, как в Буяльского, думаю, останутся позади, и динамовцы сыграют сильнейшим составом ", - сказал Сабо.

В то же время он осторожно оценил шансы киевлян на выход в следующий раунд ЛЧ.

"Пока рано говорить, за какое место "Динамо" будет бороться в Лиге чемпионов. Надо посмотреть первые матчи. "Барселона" после ухода Месси тоже уже не такая сильная. Играть против этих команд можно", - сказал Сабо.

Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .