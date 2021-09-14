"Динамо" - "Бенфика": экс-тренер киевлян сделал обнадеживающий прогноз на стартовый матч киевлян в ЛЧ
Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что "Динамо" по силам победить португальскую "Бенфику" в стартовом матче Лиги чемпионов
Об этом сообщает Meta-Ratings .
По мнению Сабо, "Бенфика" не имеет существенного преимущества в классе над "Динамо".
"Ни в коем случае нельзя говорить, что "Бенфика" намного сильнее "Динамо". Нет. Шансы есть, надо цепляться за очки и играть на победу. Считаю, что сейчас киевляне в хорошей форме и подходят к" Бенфики "с хорошими кондициями . Незначительные повреждения, как в Буяльского, думаю, останутся позади, и динамовцы сыграют сильнейшим составом ", - сказал Сабо.
В то же время он осторожно оценил шансы киевлян на выход в следующий раунд ЛЧ.
"Пока рано говорить, за какое место "Динамо" будет бороться в Лиге чемпионов. Надо посмотреть первые матчи. "Барселона" после ухода Месси тоже уже не такая сильная. Играть против этих команд можно", - сказал Сабо.
Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .
- 14 сентября стало известно, что основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан сможет помочь киевлянам в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное