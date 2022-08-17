Об этом сообщает Еспресо.TV.

По прогнозу букмекеров, "Динамо" - аутсайдер первой встречи. На победу киевлян коэффициент 5,1. Выигрыш "Бенфики" оценивают в 1,76. Ничья – 4.

Ответный матч "Динамо" против "Бенфики" пройдет 23 августа. Победитель сыграет в групповом этапе ЛЧ.

Лига чемпионов

Плей-офф, квалификация. Первый матч

17 августа

"Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия)

Люблин (Польша), стадион "Мейски"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo

9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели "Штурм" благодаря доминированию в овертайме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb