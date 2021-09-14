"Динамо" - "Бенфика": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
Букмекеры считают лиссабонскую "Бенфику" фаворитом матча 1-го тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу "Бенфики" коэффициент 2,30, на выигрыш "Динамо" дают 3,25, на ничью - также 3,25.
Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .
- 14 сентября стало известно, что основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан сможет помочь киевлянам в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".
- Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что "Динамо" по силам победить "Бенфику" в матче Лиги чемпионов.
- Бывший футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк заявил, что киевлянам необходимо побеждать "Бенфику" в домашнем матче Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное