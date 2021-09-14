"Динамо" - "Бенфика": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу "Бенфики" коэффициент 2,30, на выигрыш "Динамо" дают 3,25, на ничью - также 3,25.

Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

14 сентября стало известно, что основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан сможет помочь киевлянам в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что "Динамо" по силам победить "Бенфику" в матче Лиги чемпионов.

Бывший футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк заявил, что киевлянам необходимо побеждать "Бенфику" в домашнем матче Лиги чемпионов.

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