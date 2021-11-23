"Динамо" – "Бавария": Шкурин неожиданно попал в стартовый состав киевлян на матч Лиги чемпионов

"Баварии" сегодня не помогут Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс, которые отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус.



В матче с "Динамо" еще не сыграют Никлас Зюле и Иосиф Станишич, получившие положительный тест на COVID-19. Поединок ЛЧ пропустит и Йозуа Киммих, он проходит вторую неделю карантина. Дайот Упамекано дисквалифицирован, а у Кингсли Комана проблемы с мышцами.



Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Руслана Нещерета, Дениса Попова, Владислава Супрягу и Артема Беседина – все они травмированы.



Неожиданно с первых минут за "Динамо" сыграет белорус Илья Шкурин. В этом сезоне 22-летний нападающий провел на футбольном поле всего 413 минут.



Лига чемпионов



5-й тур



23 ноября



"Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия)



"Динамо": Бущан, Кендзер, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин.



"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес, Куасси, Дэвис, Горетцка, Толиссо, Сане, Мюллер, Коман, Левандовски



Киев, стадион "НСК Олимпийский"



Начало в 19:45



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи



