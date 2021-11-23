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"Динамо" – "Бавария": Шкурин неожиданно попал в стартовый состав киевлян на матч Лиги чемпионов

23 ноября, 2021 вторник
18:48
Спорт "Динамо"

Сегодня, 23 ноября, киевское "Динамо" сыграет против мюнхенской "Баварии" в 5-м туре Лиги чемпионов

"Баварии" сегодня не помогут Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс, которые отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус.

В матче с "Динамо" еще не сыграют Никлас Зюле и Иосиф Станишич, получившие положительный тест на COVID-19. Поединок ЛЧ пропустит и Йозуа Киммих, он проходит вторую неделю карантина. Дайот Упамекано дисквалифицирован, а у Кингсли Комана проблемы с мышцами.

Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Руслана Нещерета, Дениса Попова, Владислава Супрягу и Артема Беседина – все они травмированы.

Неожиданно с первых минут за "Динамо" сыграет белорус Илья Шкурин. В этом сезоне 22-летний нападающий провел на футбольном поле всего 413 минут.

Лига чемпионов

5-й тур

23 ноября

"Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия)

"Динамо": Бущан, Кендзер, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин.

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес, Куасси, Дэвис, Горетцка, Толиссо, Сане, Мюллер, Коман, Левандовски

Киев, стадион "НСК Олимпийский"

Начало в 19:45

Прямая трансляция на Megogo

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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2021, вторник
23 ноября
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