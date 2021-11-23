"Динамо" – "Бавария": Шкурин неожиданно попал в стартовый состав киевлян на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 23 ноября, киевское "Динамо" сыграет против мюнхенской "Баварии" в 5-м туре Лиги чемпионов
"Баварии" сегодня не помогут Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс, которые отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус.
В матче с "Динамо" еще не сыграют Никлас Зюле и Иосиф Станишич, получившие положительный тест на COVID-19. Поединок ЛЧ пропустит и Йозуа Киммих, он проходит вторую неделю карантина. Дайот Упамекано дисквалифицирован, а у Кингсли Комана проблемы с мышцами.
Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Руслана Нещерета, Дениса Попова, Владислава Супрягу и Артема Беседина – все они травмированы.
Неожиданно с первых минут за "Динамо" сыграет белорус Илья Шкурин. В этом сезоне 22-летний нападающий провел на футбольном поле всего 413 минут.
Лига чемпионов
5-й тур
23 ноября
"Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия)
"Динамо": Бущан, Кендзер, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Шкурин.
"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес, Куасси, Дэвис, Горетцка, Толиссо, Сане, Мюллер, Коман, Левандовски
Киев, стадион "НСК Олимпийский"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
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- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии".
- 18 ноября главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн признался, что одинаково относится как к привитым, так и к непривитым игрокам.
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