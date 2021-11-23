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"Динамо" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

23 ноября, 2021 вторник
08:00
Спорт Виктор Циганков

Сегодня, 23 ноября, киевское "Динамо" сыграет против мюнхенской "Баварии" в 5-м туре Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 4-м туре "Динамо" проиграло "Барселоне" и с 1 очком осталось на последней позиции в группе E. Каталонцы с 6 пунктами вышли на вторую позицию.

Лидером квартета с 12 баллами является немецкая "Бавария", которая во вторник обыграла в Мюнхене португальскую "Бенфику" - 5:2. Лиссабонцы с 4 очками опустились на третью строчку.

Сегодня, 23 ноября, в 5 туре "Динамо" сыграет в Киеве против "Баварии".

Лига чемпионов

5-й тур

23 ноября

"Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия)

Киев, стадион "НСК Олимпийский"

Начало в 19:45

Прямая трансляция на Megogo

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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