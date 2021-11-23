"Динамо" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 4-м туре "Динамо" проиграло "Барселоне" и с 1 очком осталось на последней позиции в группе E. Каталонцы с 6 пунктами вышли на вторую позицию.



Лидером квартета с 12 баллами является немецкая "Бавария", которая во вторник обыграла в Мюнхене португальскую "Бенфику" - 5:2. Лиссабонцы с 4 очками опустились на третью строчку.



Сегодня, 23 ноября, в 5 туре "Динамо" сыграет в Киеве против "Баварии".



Лига чемпионов



5-й тур



23 ноября



"Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия)



Киев, стадион "НСК Олимпийский"



Начало в 19:45



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи



