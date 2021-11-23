"Динамо" - "Бавария": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Сегодня, 23 ноября, киевское "Динамо" сыграет против мюнхенской "Баварии" в 5-м туре Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 4-м туре "Динамо" проиграло "Барселоне" и с 1 очком осталось на последней позиции в группе E. Каталонцы с 6 пунктами вышли на вторую позицию.
Лидером квартета с 12 баллами является немецкая "Бавария", которая во вторник обыграла в Мюнхене португальскую "Бенфику" - 5:2. Лиссабонцы с 4 очками опустились на третью строчку.
Сегодня, 23 ноября, в 5 туре "Динамо" сыграет в Киеве против "Баварии".
Лига чемпионов
5-й тур
23 ноября
"Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия)
Киев, стадион "НСК Олимпийский"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии".
- 18 ноября главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн признался, что все равно относится как к привитым , так и к непривитым игрокам.
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