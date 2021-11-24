"Динамо" - "Бавария": футболист немцев признал, что судья несправедливо не поставил пенальти в их ворота

Об этом сообщает "UA-Футбол".



Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, что он пообщался с защитником "Баварии" Лукой Эрнандесом и тот признал, что фолил в штрафной немцев, когда счет был 0:1.



"После первого тайма я подошел к Эрнандесу и спросил, был ли фол. Он сказал, что был. Больше ничего не говорил. Главный судья сказал, что, может, фол и был, но я мяч принимал не в сторону ворот. Непонятно", – сказал Буяльский.

Киевское "Динамо" дома проиграло мюнхенской "Баварии" (1:2) в 5 туре Лиги чемпионов. Виктор Цыганков отдал результативную передачу Денису Гармашу, который забил для украинцев единственный мяч.



В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило любые шансы на выход в плей-офф, как ЛЧ, так и Лиги Европы. "Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.



Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов у "Бенфики".



8 декабря в 5 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики". Этот матч будет иметь турнирное значение только для португальцев.

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