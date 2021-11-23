"Динамо" – "Бавария": букмекеры обесценили шансы украинцев в матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры уверены, что у киевского "Динамо" нет шансов на положительный исход матча. Коэффициент на победу украинцев – 10,0. Выигрыш "Баварии" оценивается в 1,36. Ничья – 6,20.

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В 4-м туре "Динамо" проиграло "Барселоне" и с 1 очком осталось на последней позиции в группе E. Каталонцы с 6 пунктами вышли на вторую позицию.Лидером квартета с 12 баллами является немецкая "Бавария", которая во вторник обыграла в Мюнхене португальскую "Бенфику" - 5:2. Лиссабонцы с 4 очками опустились на третью строчку.Сегодня, 23 ноября, в 5 туре "Динамо" сыграет в Киеве против "Баварии".5-й тур23 ноябряКиев, стадион "НСК Олимпийский"