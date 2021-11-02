"Динамо" – "Барселона": составы команд на матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" встретится с "Барселоной" в Киеве. После первого круга команда Луческу с 1 очком опустилась на четвертое место в турнирной таблице группы E. Каталонцы имеют 3 пункта и уходят третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 9 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и занимает вторую позицию.



Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00. Прямая трансляция на медиасервисе Megogo.



Лига чемпионов



4-й тур



2 ноября



"Динамо" (Украина) – "Барселона" (Испания)



"Динамо": Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Гармаш.



Запасные: Бойко, Тимчик, Бурда, Шабанов, Андриевский, Антюх, Вербич, Леднев, Витиньо, Шепелев, Шкурин, Рамирес.



"Барселона": Тер Штеген, Альба, Гарсия, Лангле, Мингеса, Нико, Гави, Бускетс, Де Йонг, Фати, Депай.



Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Дест, Юмтити, Пуч, Коутиньо, Бальде, Де Йонг, Дембеле, Демир, Санс.



Киев, стадион "НСК Олимпийский"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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