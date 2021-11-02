"Динамо" - "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Сегодня, 2 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против "Барселоны"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" встретится с "Барселоной" в Киеве. После первого круга команда Луческу с 1 очком опустилась на четвертое место в турнирной таблице группы E. Каталонцы имеют 3 пункта и идут третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 9 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и занимает вторую позицию.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00. Прямая трансляция на медиасервисе Megogo.
Лига чемпионов
4-й тур
2 ноября
"Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания)
Киев, стадион "НСК Олимпийский"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- "Барселона" назначила исполняющим обязанности главного тренера Серхи Бархуана.
- 31 октября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит матч Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
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