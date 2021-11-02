"Динамо" – "Барселона": экс-тренер киевлян дал неожиданный прогноз на матч Лиги чемпионов
Бывший тренер "Динамо" Леонид Буряк заявил, что киевлянам по силам победить испанскую "Барселону" в Лиге чемпионов в ее нынешнем состоянии
Об этом сообщает "Команда 1" .
По его словам, "Барселона" существенно изменилась после потери летом своего многолетнего лидера аргентинца Лионеля Месси, который перешел во французский ПСЖ.
"Каталонская команда очень изменилась после потери Месси. Хотя, вспоминается, у "Барселоны" были такие поединки, на которые она приезжала без многих основных футболистов, однако брала. Известно, что Агуэро и Пике не сыграют против "Динамо". Отсутствие Агуэро. "Думаю, не стоит особо радоваться, ведь он долго был травмирован, сыграл мало, и на него в "Барселоне" сейчас ставку не делают. А вот Пике – серьезная потеря каталонцев", - сказал Буряк.
Он убежден, что нынешняя "Барселона" не выглядит для "Динамо" непобедимой командой.
"Придется отталкиваться от того, что "Динамо" нужна только победа. В матче с "Барселоной" в тактическом плане необходимо действовать гибко, комбинированно. Можно и прессинговать, и Фати с Депаем закрыть. Трудно угадать результат, но считаю, что эта" Барселона" по зубам "Динамо". Я хотел бы сейчас заснуть и проснуться в среду утром, узнав, что киевляне победили, но придется поволноваться во вторник, ничего не поделаешь", – рассказал Буряк, выступавший за "Динамо" с 1973 по 1984 год и вместе с киевлянами стал обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году. В 2003-2004 годах возглавлял сборную Украины, в 2015 году тренировал "Динамо".
Матч "Динамо" – "Барселона" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .
- Напомним, 20 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях испанскую "Барселону" .
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