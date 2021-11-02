"Динамо" - "Барселона": букмекеры дали неутешительный прогноз на матч Лиги чемпионов

Букмекеры не дают "Динамо" шансов в матче с "Барселоной". Коэффициент на выигрыш киевлян – 5,75. Ничья оценивается в 4,14. Победа "Барселоны" – 1,67.



"Динамо" встретится с "Барселоной" в Киеве. После первого круга команда Луческу с 1 очком опустилась на четвертое место в турнирной таблице группы E. Каталонцы имеют 3 пункта и уходят третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 9 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и занимает вторую позицию.



Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00. Прямая трансляция на медиасервисе Megogo.



Лига чемпионов



4-й тур



2 ноября



"Динамо" (Украина) – "Барселона" (Испания)



Киев, стадион "НСК Олимпийский"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb