"Динамо" – "Арис": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на решающий матч киевлян в еврокубках
В четверг, 17 августа, киевское "Динамо" встретится с греческим "Арисом" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая встреча закончилась победой греческого "Ариса" со счетом 1:0. Однако букмекеры верят, что во втором матче "Динамо" сможет отыграться. На выигрыш киевлян дают коэффициент 1,80. Ничью в основное время оценивают в 3,60. Победу "Ариса" – 4,85.
В плей-офф квалификации ЛК "Динамо" в случае победы над "Арисом" сыграет против победителя пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан).
Если "Динамо" проиграет, то еврокубковый сезон для киевлян будет завершен.
Лига конференций
3-й квалификационный раунд. Ответный матч
16 августа
"Динамо" (Украина) - "Арис" (Греция)
Бухарест, "Супербет Арена"
Начало в 20:00
Трансляция - телеканалы "2+2", "Динамо TV" и ютуб-канал "Динамо"
Как выступают в еврокубках "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"
Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .
Вицечемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где соревнуется в третьем круге квалификации с чешской "Славией". В первом матче "Днепр-1" уступил команде из Праги со счетом 3:0. Ответный матч состоится 17 августа.
В случае победы он сыграет в плей-офф Лиги Европы с "Зарей", которая на этом этапе начинает выступления в еврокубках.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное