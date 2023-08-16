"Динамо" – "Арис": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на решающий матч киевлян в еврокубках

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая встреча закончилась победой греческого "Ариса" со счетом 1:0. Однако букмекеры верят, что во втором матче "Динамо" сможет отыграться. На выигрыш киевлян дают коэффициент 1,80. Ничью в основное время оценивают в 3,60. Победу "Ариса" – 4,85.

В плей-офф квалификации ЛК "Динамо" в случае победы над "Арисом" сыграет против победителя пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан).

Если "Динамо" проиграет, то еврокубковый сезон для киевлян будет завершен.

Лига конференций

3-й квалификационный раунд. Ответный матч

16 августа

"Динамо" (Украина) - "Арис" (Греция)

Бухарест, "Супербет Арена"

Начало в 20:00

Трансляция - телеканалы "2+2", "Динамо TV" и ютуб-канал "Динамо"

Как выступают в еврокубках "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"

Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .

Вицечемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где соревнуется в третьем круге квалификации с чешской "Славией". В первом матче "Днепр-1" уступил команде из Праги со счетом 3:0. Ответный матч состоится 17 августа.

В случае победы он сыграет в плей-офф Лиги Европы с "Зарей", которая на этом этапе начинает выступления в еврокубках.