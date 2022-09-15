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"Динамо" - "АЕК Ларнака": где и когда смотреть матч Лиги Европы

15 сентября, 2022 четверг
07:01
Спорт

Сегодня, 15 сентября, во 2-м туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет против кипрского "АЕК Ларнака"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После матчей 8 сентября таблицу группы B Лиги Европы возглавили "Ренн" и "Фенербахче". У команд по 3 балла. "Динамо" идет третьим.

Во 2-м туре "Динамо" сыграет против "АЕК Ларнака". Матч пройдет сегодня, 15 сентября.

Лига Европы

Групповой этап. 2-й тур

15 сентября

"Динамо" (Украина) - "АЕК Ларнака" (Кипр)

Краков, стадион "Краковии" имени Юзефа Пилсудского

Начало в 22:00

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Украина
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