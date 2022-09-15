"Динамо" - "АЕК Ларнака": где и когда смотреть матч Лиги Европы
Сегодня, 15 сентября, во 2-м туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет против кипрского "АЕК Ларнака"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После матчей 8 сентября таблицу группы B Лиги Европы возглавили "Ренн" и "Фенербахче". У команд по 3 балла. "Динамо" идет третьим.
Во 2-м туре "Динамо" сыграет против "АЕК Ларнака". Матч пройдет сегодня, 15 сентября.
Лига Европы
Групповой этап. 2-й тур
15 сентября
"Динамо" (Украина) - "АЕК Ларнака" (Кипр)
Краков, стадион "Краковии" имени Юзефа Пилсудского
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 8 сентября в Лиге Европы киевское "Динамо" в компенсированное время уступило турецкому "Фенербахче".
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