Динамика потерь заставляет врага постоянно обновлять личный состав на Востоке, - представитель Восточной группировки войск Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что Бахмут - это символ несостоятельности врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Бахмут является эпицентром и символом нашей борьбы и несгибаемости. Бахмут - это символ несостоятельности врага. За эти сутки произошло 249 обстрелов на Бахмутском фронте, 32 боестолкновения. Враг потерял 131 человека убитыми, более 150 ранеными. Противник также потерял два склада с боекомплектом", - сообщил Череватый.
По его словам, Бахмут – это одна из самых горячих точек, где происходят самые агрессивные действия врага.
"Динамика больших потерь заставляет врага постоянно обновлять свои силы. ЧВК Вагнера пополняют личный состав заключенными, но у них уже на этом направлении появляются проблемы. Уже в тюрьмы России пришли известия, что это билет в один конец. На направлении Угледар в районе Степного уже замечена другая военная частная компания "Патриот", которую связывают с министром обороны Шойгу", - добавил Череватый.
- Директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил , что в район Кременной сейчас прибывает больше вражеского подкрепления, чем под Бахмут.
- Военный эксперт Денис Попович отметил , что на Бахмутском направлении россияне пытаются атаковать укрепленные позиции ВСУ
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