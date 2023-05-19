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Аналитика

Динамика боев вокруг Бахмута меняется, увеличение темпов изготовления российских ракет не повлияет на ситуацию на фронте: военные итоги недели

Сергей Згурец
19 мая, 2023 пятница
23:12
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Бахмут продолжает выполнять свою роль перемола противника, благодаря чему враг не продвигается дальше. ВСУ оттесняют россиян и преуспевают на некоторых участках фронта, где они пытались перерезать линию обеспечения и создать условия для окружения города

Враг оказался в ловушке и дальше не продвигается

В настоящее время львиная часть публикаций говорит о том, что наши военные содержат в Бахмуте 5% территорий. Вчера же вышла публикация на сайте Bild, где говорится о 1%. То есть эти площади существенно уменьшились: сейчас линия столкновения проходит по двум улицам – это улица Юбилейная, где стоят около 20 высотных построек, и улица Корсунского, по которой враг передвигается и пытается продвинуться к улице Чайковской. Фактически это такой треугольничок, где происходят главные действия в самом Бахмуте.

Если врагу удастся продвинуться через эту застройку, дальше начнется около 2 км открытого пространства. Под этим огнем противник непонятно куда будет двигаться, поскольку все, что можно было уничтожить за его спиной – уничтожено. И дальше – просто ловушка, где будет под огнем нашей артиллерии. Мы понимаем, что даже захватив город Бахмут, оккупант одержит не тактическую победу, а оперативное поражение, поскольку никаких системных целей противник не достиг. Во-первых, он не открыл ворота для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Во-вторых, численность личного состава противника, понесшая потери, катастрофическая. В частности, сегодня Резников сказал, что в зоне Бахмута в общей сложности потеряно 70 тыс. российских воинов . И ежедневно противник теряет в пределах батальона – это почти 300 человек убитыми-ранеными, в том числе сегодня было 360 российских погибших и раненых именно в зоне Бахмута.

на фото: карта бойових дій

Бахмут свою миссию перемалывания противника выполняет и дальше. Продвижения врага дальше так же нет. Уничтожая все здания, где украинские защитники удерживали оборону, он лишил линии обороны себя. Наши находящиеся на холмах военные теперь видят Бахмут как на ладони. Когда Сырский говорит о ловушке, это как раз и есть проявление этой ловушки, где выйдя на админграницы города, враг одерживает такую пирровую победу.

Украинским военным удалось вытеснить противника на некоторых участках фронта и продвинуться вперед

Мы можем лишь догадываться о том, что украинские подразделения имеют успех на флангах, то есть на тех клещах, где враг пытался обхватить Бахмут, перерезать линию обеспечения и создать условия для окружения Бахмута. Этого не вышло, и начиная где-то с 9 мая динамика совсем другая. Сейчас боевые действия происходят на севере, где как раз в зоне Васюковки прошло продвижение.

Так, в зоне Берховки Силы обороны обеспечили удары по 4-й и 72-й бригадам врага, и сейчас она находится несколько выше. Выход на высоты в зоне этого населённого пункта создает предпосылки на северном фланге для существенных угроз силам противника. Похожая ситуация и на юге, где она гораздо динамичнее.

на фото: карта бойових дій

Также на юге 3-я штурмовая бригада Сил обороны вытеснила противника от удерживавшего враг канала Северский Донец. Сейчас все его силы расположены по каналу. Также вчера бригада сообщила о продвижении на западной части Бахмута на зоне 2 км в ширину и 700 м в глубину. Вероятно, это участок, который связан с территорией вблизи Клещиевки.

Сейчас Клещиевка находится в низине, а перед ней эти господствующие высоты. На схеме мы видим, что как раз туда продвигаются украинские подразделения. Наши ребята говорят, что Клещиевка полностью разрушена и в течение дня приходит группа – 20 россиян или вагнеровцев – они уничтожаются. Спустя время еще одна такая группа подтягивается. Так что через неделю или даже раньше можно говорить о захвате Клещиевки, а главное - выход на господствующие высоты вблизи нее. Это также создает угрозу уже с южного фланга для группировки вагнеровцев или россиян, которые будут находиться в низине в зоне Бахмута.

на фото: карта бойових дій

Является ли это началом большого контрнаступления? Конечно нет. Это просто тактические действия, связанные со стабилизацией линии фронта и созданием предпосылок для безопасного ухода наших военных, если действительно придется часть из них отводить с тех участков Бахмута, в западной части которого пытается давить враг.

Сейчас Пригожин взывает о том, чтобы удерживать фланги , не допустить захвата Сакко и Ванцетти. Этот населенный пункт расположен на расстоянии около 15 км от Бахмута, у Соледара. До переписи населения там жило всего три человека. Наши военные хоть и россиян потеснили, но пока в этот населенный пункт не входили. Так что в любом случае истерика Пригожина продолжается. Думаю, что оптимальным результатом этой истерии будет то, что российская регулярная армия расстреляет вагнеровцев. Это будет хорошим итогом истории боевых действий в Бахмуте.

Темпы уничтожения вражеских комплексов ПВО и систем артиллерии увеличились

Если внимательно посмотреть на график динамики потерь противника в артиллерийских системах и в комплексах разного ПВО, то можно увидеть, что в мае есть положительные показатели, когда мы говорим об артсистемах - 289 в месяц - это абсолютно хороший показатель. По поводу ПВО комплексов – здесь есть разные системы, и четко определить, какие именно уничтожали, трудно. Но в любом случае мы также видим, что они уничтожаются достаточно результативно.

Повреждение ЗРК Patriot в результате атаки 16 мая является минимальным.

CNN несколько раз, ссылаясь на свои источники, говорило о том, что во время чрезвычайно эффективной обороны Киева, когда Patriot сбил 6 летевших с минимальным интервалом "кинджалов" , предположительно, обломок уничтоженного "кинджала" попал в одну из пусковых. Пока мы не знаем, что именно было повреждено. Однако учитывая дальнейшие заявления спикера Пентагона относительно того, что Patriot уже в строю и выполняет свои задачи, можно сказать, что повреждения были минимальными и никоим образом не повлияли на боеспособность комплекса.

Темпы изготовления ракет в России увеличились, однако это не изменит ситуацию на поле боя благодаря удачной работе украинского ПВО

Когда мы говорим о российских темпах изготовления средств нападения, это информация от главного управления разведки. В общей сложности речь идет о 65 ракетах в месяц - это крылатые ракеты Х-101, "калибр" и крылатая ракета до "искандера". Темы изготовления "кинжалов" не изменились – две ракеты в месяц. Если сравнивать показатели, можно признать, что благодаря накоплению силы возможностей по сравнению с 10 месяцами назад сейчас Россия увеличила изготовление крылатых ракет где-то на 30%. Эти результаты вроде бы значительны, но мы смотрим на эффективность работы нашей ПВО: сейчас показатели ущерба приближаются к 100% и по "кинджалам", и по крылатым ракетам. Наши алгоритмы и наша плотность противовоздушной обороны такова, что даже эти показатели увеличения количества ракет, производимых противником, не влияет ни на ситуацию на линии фронта, ни на устойчивость нашего общества.

Надеюсь, что эти и другие мероприятия будут замедлять темпы изготовления российских ракет. Мы помним, что в Украину уже поступил новый зенитно-ракетный комплекс SAMP-T, изготавливаемый Францией и Италией, который также может бороться с "кинджалами". Поэтому надеюсь, что помощь западных партнеров в уплотнении ПВО будет и дальше системной и неизменной.

Передача истребителей F16

Помним заявление Байдена о том, когда будут переданы F16 Украине - никогда или, скажем так, будут передаваться или не будут передаваться. Сейчас на саммите Большой семерки в Японии Байден заявил, что будет принято решение о подготовке украинских пилотов для работы с истребителями F16. Без детализации было сказано, что мы решим, когда, как и в каком количестве будут передаваться эти самолеты Украине. Также этот вопрос поднимут на саммите Альянса в Вильнюсе. Сейчас, думаю, лед медленно скрещивается, и это будет очень похоже на ситуацию с Patriot и Abrams.

Эти самолеты мы будем иметь. Общее количество самолетов, которые хочет иметь Украина – около 40-50. Это четыре эскадрильи по максимуму, каждая из которых по 12 самолетов. И, собственно, есть страны, которые в принципе уже входят в эту истребительную коалицию. Но, думаю. что нужно еще политический толчок США, кроме одной готовности начать подготовку пилотов.

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