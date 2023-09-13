"Динамика боев на стороне ВСУ": военнослужащий Волохов о ситуации на Бахмутском направлении
Командир подразделения аэроразведки "Terra" в составе третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов рассказал, что, несмотря на тяжелые бои Силы обороны продолжают успешное продвижение на Бахмутском направлении
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы очень серьезно настроены. Все бригады ВСУ, которые стоят на Бахмутском направлении, очень серьезно настроены на достижение результата. Однако и враг также не собирается отступать. Россияне тратят человеческий ресурс и технику, чтобы удержать свои позиции вокруг Бахмута. Поэтому бои идут за каждый метр. "Очень тяжелые бои. Когда россияне заводят на Бахмутское направление свежую пехоту, то они знают, что 90% из них целыми оттуда не выйдут", - рассказал Волохов.
Военнослужащий ВСУ также добавил, что украинская армия продолжает продвижение на Бахмутском направлении.
"Динамика боевых действий на Бахмутском направлении сохраняется в нашу пользу. У нас все получается. Да, мы двигаемся понемногу, но динамика положительная. И сейчас нет никаких причин говорить о том, что что-то эту динамику может изменить. День за днем мы продвигаемся и конечно. дойдем до тех наметивших себе тактических точек. Особенно важны высоты вокруг Бахмута, ведь именно с них начинается огневой контроль над логистическими путями противника", - добавил он.
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