"Динамика боев на стороне ВСУ": военнослужащий Волохов о ситуации на Бахмутском направлении

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы очень серьезно настроены. Все бригады ВСУ, которые стоят на Бахмутском направлении, очень серьезно настроены на достижение результата. Однако и враг также не собирается отступать. Россияне тратят человеческий ресурс и технику, чтобы удержать свои позиции вокруг Бахмута. Поэтому бои идут за каждый метр. "Очень тяжелые бои. Когда россияне заводят на Бахмутское направление свежую пехоту, то они знают, что 90% из них целыми оттуда не выйдут", - рассказал Волохов.

Военнослужащий ВСУ также добавил, что украинская армия продолжает продвижение на Бахмутском направлении.

"Динамика боевых действий на Бахмутском направлении сохраняется в нашу пользу. У нас все получается. Да, мы двигаемся понемногу, но динамика положительная. И сейчас нет никаких причин говорить о том, что что-то эту динамику может изменить. День за днем мы продвигаемся и конечно. дойдем до тех наметивших себе тактических точек. Особенно важны высоты вокруг Бахмута, ведь именно с них начинается огневой контроль над логистическими путями противника", - добавил он.