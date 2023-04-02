Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На Бахмутском направлении интенсивность боевых действий очень меняется каждый день. Все зависит от ситуации и погоды. Однако главным фактором остаются боеприпасы. В зависимости от того, получили ли мы или оккупанты боеприпасы, интенсивность боев то увеличивается, то уменьшается. Однако ситуация на Бахмутском направлении остается сложной для нашей армии", – пояснил Костенко.

Полковник СБУ подчеркнул, что оперативная ситуация в Донецкой области находится под постоянным контролем военного командования ВСУ

"В Авдеевке противник пытается окружить наши войска. Это же именно они пытаются делать и в Бахмуте. Ситуация сложная и нуждается в постоянном внимании нашего военного командования. В этой ситуации нужно понимать предел, когда нужно вывести наши войска, чтобы они не попали в окружение, или дальше держать позиции", - добавил он.