Динамика боев на Бахмутском направлении интенсивно меняется, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что интенсивность боев на Бахмутском направлении очень динамично меняется
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"На Бахмутском направлении интенсивность боевых действий очень меняется каждый день. Все зависит от ситуации и погоды. Однако главным фактором остаются боеприпасы. В зависимости от того, получили ли мы или оккупанты боеприпасы, интенсивность боев то увеличивается, то уменьшается. Однако ситуация на Бахмутском направлении остается сложной для нашей армии", – пояснил Костенко.
Полковник СБУ подчеркнул, что оперативная ситуация в Донецкой области находится под постоянным контролем военного командования ВСУ
"В Авдеевке противник пытается окружить наши войска. Это же именно они пытаются делать и в Бахмуте. Ситуация сложная и нуждается в постоянном внимании нашего военного командования. В этой ситуации нужно понимать предел, когда нужно вывести наши войска, чтобы они не попали в окружение, или дальше держать позиции", - добавил он.
- 30 марта в Генштабе сообщили, что противник все еще ведет наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, ВСУ за сутки отразили 47 атак
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