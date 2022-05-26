Об этом его сестра Дарья Юрченко и мама Ирина рассказали в эфире "Завтрака".

"Слава Богу, Дима позвонил маме, мы услышали его голос, он сказал, что жив – это самое главное. Сказал, что их кормят, хотя мы не знаем как, и то, что с ним все хорошо", - рассказала она.

По ее словам, во время пребывания Ореста на Азовстали не было связи, только в последние дни перед пленом им удавалось связаться по видеосвязи.

"По его словам и голосу было слышно, что они уже истощены. Мы не знали, какой лучше будет выход. Или, говорим честно, их прибьет, или умереть от голода в 21 веке, или пойти на риск", - рассказала Дарья, сдерживая слезы.

Дарья вспоминает, что брат отправился в полк "Азов" сознательно, предварительно читал много информации, чтобы принять правильное для себя решение. Также сестра рассказала, что Дмитрий довольно романтичен. Находясь в окружении, он связался с сестрой и предложил сделать общий подарок ко Дню матери.

Сейчас сестра занимается созданием футболок с фотографиями, сделанными защитником.

"Мой брат нашел луч солнца в аду. И я хочу это транслировать в мир. Хочу, чтобы это знали", - сказала она.

20 мая Дмитрий Казацкий опубликовал прощальные фото с завода "Азовсталь".

Также он попросил в Twitter отправлять опубликованные им фото на журналистские премии и фотоконкурсы. "Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", - написал он.

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