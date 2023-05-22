Об этом говорится в заявлении спикера Легиона "Свобода России" Цезаря, которое он распространил на странице в Telegram

"Жители России! Мы такие же россияне, как и вы. Нас отличает только то, что мы не хотели больше оправдывать действия преступников у власти России и взяли оружие, чтобы отстоять нашу и вашу свободу. Путинская Россия прогнила от коррупции, цензуры и репрессий". В России жизнь человека имеет более низкую стоимость, чем кошелек чиновника", - подчеркнули в легионе.

В легионе "Свобода России" добавили, что для россиян пора взять ответственность за свое будущее.

"Сегодня всем пора взять ответственность за свое будущее. Диктатуре Кремля пора положить конец. Легион "Свобода России" возвращается домой", - говорится в заявлении.

В легионе также обратились к жителям приграничных территорий и пообещали вскоре обнародовать подробности.

"Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь. Мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях. Свобода уже близко!" – подчеркнули в легионе.