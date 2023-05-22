"Диктатуре Кремля пора положить конец": легион "Свобода России" заявил, что возвращается домой
Путинская Россия прогнила от коррупции, цензуры и репрессий, и пора взять ответственность за свое будущее
Об этом говорится в заявлении спикера Легиона "Свобода России" Цезаря, которое он распространил на странице в Telegram
"Жители России! Мы такие же россияне, как и вы. Нас отличает только то, что мы не хотели больше оправдывать действия преступников у власти России и взяли оружие, чтобы отстоять нашу и вашу свободу. Путинская Россия прогнила от коррупции, цензуры и репрессий". В России жизнь человека имеет более низкую стоимость, чем кошелек чиновника", - подчеркнули в легионе.
В легионе "Свобода России" добавили, что для россиян пора взять ответственность за свое будущее.
"Сегодня всем пора взять ответственность за свое будущее. Диктатуре Кремля пора положить конец. Легион "Свобода России" возвращается домой", - говорится в заявлении.
В легионе также обратились к жителям приграничных территорий и пообещали вскоре обнародовать подробности.
"Оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь. Мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях. Свобода уже близко!" – подчеркнули в легионе.
- Партия "Справедливая Россия – За правду" считает необходимым переизбрать Владимира Путина на президентских выборах 2024 года
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное