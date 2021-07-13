Диктатура жары в Украине будет продолжаться, - Наталья Диденко о погоде 14 июля

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Среда, 14 Июля, в Украине будет жаркой и сухой.

"Периодически происходят единичные восстания дождя, который хоть немного сбивает спесь с высоких шапок градусов. Однако пока, по крайней мере, диктатура жары в Украине продолжается и будет продолжаться. На этой неделе - точно ", - заявила она.





Поэтому завтра в Украине повсеместно без осадков.

Температура воздуха сейчас лучше звучит и выглядит ночная: +17°C...+24°C.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +29°C...+35°C.

В Киеве завтра - сухая жаркая погода, в течение дня +31°C...+33°C.

"И на такой горячей сковороде столичные жители будут жариться еще минимум неделю.

Лепитесь поближе к зеленым старым деревьям, прячьтесь в их тень, залегайте - разумно - вблизи кондиционеров и вентиляторов. Еще можно погружать руки по локоть в прохладную воду", - советует Диденко.





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