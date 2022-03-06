Диктатура России скоро пересечет уровень КНДР, ждем внутреннего фронта в РФ, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вскоре Россия пересечет сложившийся в КНДР уровень - самой жесткой диктатуры мира
Об этом он сказал на брифинге.
Кулеба подчеркнул, что реакция на российскую агрессию не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России.
"Последовал эффект домино. Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое настоящая изоляция. 113 компаний-гигантов уже вышли из российского, 213 крупных компаний частично или полностью прекратили сотрудничество с российскими партнерами", - сказал он.
Кулеба заверил, что это давление будет расти. Он не удовлетворен уровнем санкций со стороны платежных систем Visa и MasterCard.
"Некоторые лазейки для работы остались... Будем давить на Визу и Мастеркард, чтобы они полностью прекратили работу в России", – рассказал министр.
Он анонсировал объявление от МИДа тех компаний, которые не спешат прекращать работу в РФ. МИД рассчитывает на открытие внутреннего фронта со стороны российских граждан из-за драконовских ограничений, введенных в РФ.
"В России становится невозможно жить и не из-за войны… Северная Корея таким темпом превратится в территорию свободы по сравнению с Россией", - заявил Кулеба.
С конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.
"Сотни тысяч россиян не хотят так жить. Мы уже видим антивоенные демонстрации", - добавил глава МИД.
- Напомним, 1 марта Mastercard заблокировал некоторым российским финучреждениям доступ к своей платежной системе. Visa также заблокировала доступ российским банкам из списка санкций.
- 2 марта в Госуму РФ внесли поправки о наказаниях за распространение фейков о действиях ВС России – срок предусматривает 15 лет лишения свободы.
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