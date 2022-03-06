Диктатура России скоро пересечет уровень КНДР, ждем внутреннего фронта в РФ, - Кулеба

Об этом он сказал на брифинге.



Кулеба подчеркнул, что реакция на российскую агрессию не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России.



"Последовал эффект домино. Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое настоящая изоляция. 113 компаний-гигантов уже вышли из российского, 213 крупных компаний частично или полностью прекратили сотрудничество с российскими партнерами", - сказал он.



Кулеба заверил, что это давление будет расти. Он не удовлетворен уровнем санкций со стороны платежных систем Visa и MasterCard.



"Некоторые лазейки для работы остались... Будем давить на Визу и Мастеркард, чтобы они полностью прекратили работу в России", – рассказал министр.



Он анонсировал объявление от МИДа тех компаний, которые не спешат прекращать работу в РФ. МИД рассчитывает на открытие внутреннего фронта со стороны российских граждан из-за драконовских ограничений, введенных в РФ.



"В России становится невозможно жить и не из-за войны… Северная Корея таким темпом превратится в территорию свободы по сравнению с Россией", - заявил Кулеба.



С конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.



"Сотни тысяч россиян не хотят так жить. Мы уже видим антивоенные демонстрации", - добавил глава МИД.

Напомним, 1 марта Mastercard заблокировал некоторым российским финучреждениям доступ к своей платежной системе. Visa также заблокировала доступ российским банкам из списка санкций.

2 марта в Госуму РФ внесли поправки о наказаниях за распространение фейков о действиях ВС России – срок предусматривает 15 лет лишения свободы.