Учитывая много параллелей между настоящим и тем, что было в Европе столетие назад, с тем, как тогда росли и утверждались тоталитарные диктатуры, какие ошибки совершали демократии и их руководители и какие у этого были последствия — давно сделал для себя определенный вывод.

Европа 1920-30-х годов будто бы попала в провал дихотомии между разновидностями фашизма/нацизма в одной части политического спектра и разновидностями коммунизма/большевизма — в другой. Из чего искусственно происходило упрощение позиции тех, кто являлся противником обеих систем. Если ты противник большевизма, тебя записывали в нацисты/фашисты. Если ты был противником фашизма, значит, ты коммунист.

Оба зла – это зло. Тоталитаризм — зло, безотносительно того, какую идеологию он употребляет для своего прикрытия. Диктатура — зло, потому что она вырождается, будучи, как раком, поражена обычными человеческими недугами. Диктатор — человек, его окружение и команда — люди, дьявол влияет на них, соблазняя гордыней и жестокостью, даже если реальные изначальные намерения у них были добрыми. Поэтому всякая диктатура и всякий тоталитаризм вырождаются и ведут в пропасть.

В наше время путинизм с востока и левачество с Запада тоже оппонируют друг другу. Но их суть одинакова — тотальное принуждение и "узаконение" беззакония, борьба с правдой ради идеологии.

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Путин – это современный фарисей и фашист, лицемерный "защитник традиций". Леваки — современные саддукеи и большевики, циничные прагматики, которые строят свою жизнь на удовольствиях здесь и сейчас, потому что не верят ни во что, кроме материального.

Крайности с обеих сторон воюют друг с другом, но часто объединяются, чтобы нападать на тех, кто идет по среднему пути. Так было во времена земного служения Спасителя и апостолов: фарисеи и саддукеи ненавидели друг друга, но сходились в своей вражде к Христу и христианам. Нацисты и большевики тоже ненавидели Церковь: первые как язычники, вторые как безбожники.

Идти по пути срединном, "царском", как его описывает слово Божие, не уклоняясь на окольные пути ни направо, ни налево — сложно. Однако только он – путь верный.

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Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

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