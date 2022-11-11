"Диктаторского мира не будет: позиция Путин препятствует переговорам", - Шольц

Об этом Шольц заявил в пятницу в ходе дискуссии, организованной вещателем RND, информирует "Европейская правда".

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным. Это также тема всех переговоров, которые я до сих пор вел с российским президентом, и я не допустил, чтобы любая критика отвлекла меня от телефонных разговоров с президентом РФ из-за некоторых промежутки времени – часто очень продолжительны», – сказал он.

Однако, по мнению немецкого канцлера, война Путина препятствует любому дипломатическому сближению: "Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин прежде всего помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров".

Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня в условиях России.

"Прежде всего, Россия должна осознать, что идея диктаторского мира ни к чему не приведет и что нельзя просто пройтись фломастером по территории и сказать, что это теперь мое. Поэтому диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание", – сказал он.

Канцлер Германии упомянул о переговорах, которые вел с Путиным в Москве незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину. Президент РФ потребовал у Шольца, чтобы в Украине не было "никаких ракет, угрожающих Москве" и чтобы Украина не вступала в НАТО, а также статус отдельных областей на востоке Украины.

"Ни одна из причин, которые там сыграли свою роль, не оправдала бы эту войну, потому что ничего на самом деле не произошло", - подчеркнул он.

Напомним, 9 октября в Украину прибыла новая партия военной помощи из Германии: БМП Dingo, ракеты для Iris-T SLM, антидронные датчики и транспортеры Oshkosh.

А уже сегодня стало известно, что Германия предоставит Украине 1 млрд. евро на киберзащиту и документирование военных преступлений РФ.

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