Диктатор Лукашенко передал "тайное послание" генсеку ООН, - МИД Беларуси

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

Постоянный представитель Беларуси в ООН встретился с Гутеррешем.

"Белорусской стороной передано личное послание Лукашенко главе организации. Обсуждена проблематика международной продовольственной безопасности в условиях геополитического напряжения и санкционного давления", - говорится в сообщении.