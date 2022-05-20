Диктатор Лукашенко передал "тайное послание" генсеку ООН, - МИД Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко передал личное послание генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу
Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.
Постоянный представитель Беларуси в ООН встретился с Гутеррешем.
"Белорусской стороной передано личное послание Лукашенко главе организации. Обсуждена проблематика международной продовольственной безопасности в условиях геополитического напряжения и санкционного давления", - говорится в сообщении.
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