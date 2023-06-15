Тут такое дело: Путин до сих пор живет советским, питерским прошлым "трудного подростка", с его коммуналками, грязными подъездами и завистливыми соседями. Его мания величия, — это рефлексия люмпена — обитателя угла возле уборной, претендующего на комнатку "профессора", более или менее упорядоченную и "буржуйскую". И ее не утолят ни душевные чаепития на общей кухне, ни то, что более состоятельный сосед время от времени угощает его вкусняшками.

Путин упорно настаивает на том, что украинцы живут на "исторических территориях" России, при этом забывая, что днем раньше он же убеждал мир в том, что Украина – то ли вымысел австрийского генштаба, то ли ленинская блажь. То есть выходит, что на этих "исторических территориях" живут привидения, отказываясь платить "оброк" и слушаться всесильного суверена. Неблагодарные такие арендаторы…

"Почему они (украинцы, – авт.) должны жить за наш счет и на наших исторических территориях? А если хотите жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема!", - возмущался бункерный дед перед благодарной публикой "военкоров".

Пространственный кретинизм Путина, умноженный на осознание реалий, дает дикую смесь иллюзорного могущества, влиятельности и превосходства. Правда, для окружающей среды этот коктейль больше похож на ярко выраженные симптомы душевного недуга, но для жителей русской "коммуналки" он привычен и естественен, потому что свой, "исконно русский". И речь не только о рядовом обывателе из какого-то там мухосранска, речь о так называемых интеллектуалах типа Сергея Караганова, научного руководителя факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики в Москве. Этот постоянный дискутант псевдоинтеллектуального сборища, которое Путин ежегодно устраивает на Валдае, на днях вылез со странной версией причины "СВО" – кровавой агрессии в Украине, с ее ежедневными обстрелами мирных городов и убийствами сотен украинцев. По мнению "ученого", Украина мешает России, "отвлекая от остро необходимого смещения ее духовного, экономического, военно-политического центра к востоку Евразии (курсив мой, - авт.)". И чтобы Московия не увязла в Украине, нужно просто применить в войне против Киева ядерное оружие…

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Во-первых, Караганов, вероятно, и не подозревает, что Россия уже давно в Евразии. По крайней мере, так считает еще одна "научная звезда" России, бывший завкафедрой МГУ Александр Дугин. Разве деятель московской ВШЭ не знаком с фундаментальным произведением этого "мыслителя" "Мистерии Евразии"? Но ведь даже украинские прокуроры проштудировали его, прежде чем объявить Дугину подозрение, потому что объект заинтересованности ОГПУ "уже более десяти лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату российскими войсками, открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры страны".

Караганов, Дугин и целый легион "валдайцев", "изборцев", бесспорно приложились к формированию государственной идеологии путинизма. Идеологии рашизма - социопатической, изоляционистской, выстроенной на макабричных мифах и даже предрассудках доктрины, которая явно не коррелируется с духом времени XXI века.

Но одно дело, если бы эти помешанные персонажи экспериментировали на безграничных просторах России. Что ж, тамошние посполитые привыкли к роли подопытных животных, лишь бы был веселый телевизор, а в нем победобесие, лишь бы в местные магазины регулярно завозили "боярышник". Но нет… "Квартирный вопрос", то есть соседские комнаты, мозолят их имперское нутро, побуждая к агрессиям, войнам, геноциду и запугиванию ядерным оружием.

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К слову, окрыленный перспективой статуса ядерного государства белорусский диктатор Александр Лукашенко на днях тоже вернулся к сакраментальному для "совка" "квартирному вопросу". Он в очередной раз озвучил дикую идею "примирения", согласно которой Россия и Украина могли бы полюбовно разрешить конфликт. Для этого, мол, было бы достаточно, чтобы Киев согласился отдать Крым в "аренду" России. Ну, в принципе, Лукашенко же чем-то очень похож на президента-беглеца Януковича, у которого Путин таки успел выбить "аренду" Севастополя. Чем это закончилось для Крыма, известно всем: дай волку палец, руку откусит… Как обернулась, извините за тавтологию, сделка под названием "Харьковские (по сути Крымские, – авт.) соглашения" для Януковича, — тоже.

Есть устойчивое впечатление, что пока в России и Беларуси будут править советско-имперские мастодонты, а в их идеологической обслуге будут ходить персонажи из того же "коммунального прошлого", до тех пор в нашем подъезде будет штормить. Надеюсь только, что это не продлится триста лет, как проповедовал еще один "святой" и знаток "квартирного вопроса" из этой же когорты Михаил Булгаков…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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