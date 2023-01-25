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OPINION

Дикий украинский Восток: как гражданские волонтеры в Бахмуте спасли украинского бойца

Христина Яцкив
25 января, 2023 среда
10:09
Мнение

Работа с гражданскими – крайне сложная штука. В самых горячих точках это постоянная опасность, которой подвергают себя волонтеры, чтобы приехать с помощью для тех, кто в этом нуждается

Гражданские бывают разными: благодарными и нет, адекватными и травмированными, но если ты взялся за гуманитарную миссию — должен обуздать в себе все оценки и суждения и просто делать свое дело. Но в горячих точках границы размываются: секунду назад ты оказывал гуманитарную помощь гражданским бабушкам и дедушкам, а через секунду спасаешь жизнь защитника Бахмута.

Приехав в Донецкую область к волонтерам ОО " База.ua ", я застала ребят в драматический момент. Они только что отбыли очередной визит медиков по организации " Фрида " на прифронтовые и деоккупированные территории, где оказывали консультативную и диагностическую помощь гражданскому населению. В машине скорой помощи Игорь и Михаил, украинские волонтеры из Киева, долгое время работающие с гражданским населением Донбасса и Луганщины. С ними также Фредди из Германии – волонтер с опытом работы в горячих точках, и Алекс – фотограф и волонтер из Дании. В экипаже также двое врачей из организации "Фрида" - Марина и Богдан. Машина движется постоянно громким и разрушенным Бахмутом, где ее останавливают военные. Один из них подбегает и просит о помощи — нужно "скорую" для оказания помощи раненому бойцу. До госпиталя еще нужно добраться, стабилизировав защитника. Раненого военнослужащего доставляют в машину, каждое движение ношей отзывается в его теле болью и вырывается яростным криком. И вот, вся волонтерская команда вместе с побратимом-военным начинают…

Ранения множественные: шея, руки, ноги — волонтеры сразу разделяют "сферы ответственности". В ход идут все аптечки: кто-то режет одежду (именно в этот момент стало понятно, что ножницы в аптечках малоэффективны, и нужно всегда иметь под рукой более действенный инструмент). Кто-то тампонирует раны, кто-то заменяет турникеты…

Взвесив ситуацию, Алекс отдает свою аптечку для помощи бойцу и принимает решение зафиксировать фотокамерой этот момент — момент первого для "База.ua" случая спасения Защитника. Раненый кричит от боли, и ребята делают все, чтобы он не терял сознание. Они подбадривают его, задают вопросы, чтобы переключить работу его мозга на что-то другое, кроме боли. Так он рассказал, что зовут его Дима, что три дня назад он стал отцом.

Сделав все возможное, волонтеры передают мужчину в госпиталь. Ситуация в Бахмуте очень напряженная, больница перегружена, а волонтеров ждет еще много дел с гражданскими, поэтому дороги участников этого события разошлись. К сожалению, момент был упущен, и никакой информации, кроме имени и характера ранений, не осталось с того дня.

Вечером, на базе, волонтеры собираются, чтобы отрефлексировать это событие. Они просматривают фото и видео, пытаются проанализировать, все ли правильно сделали с точки зрения такмеда, и как исправить неточности в будущем. Я смотрю на них и вижу, как глубоко каждый из них проживает новый опыт и главный вопрос: сделали ли мы достаточно, чтобы его спасти?

Пропитанная кровью бойца одежда – постиранная, эмоции – немного утихли, но каждый очень хочет узнать, что произошло с Димой дальше. Волонтер Михаил во время следующей поездки в Бахмут посещает госпиталь, чтобы хоть что-то узнать о нем. Там говорят:

- К нам каждый день попадает так много Дим… Знать бы хоть какие-нибудь детали. Если он выжил, то искать стоит в таких-то городах…

Похоже, ниточка оборвалась.

Через несколько дней врач-волонтерка Марина, которая была в той спасительной машине, отправляется на работу в один из тыловых госпиталей нашей большой страны. Это ее обыденное дело: лица раненых защитников сменяются одно за другим. Пока взгляд не останавливается на одном… Всматриваясь в него, Марина узнает что-то знакомое. И да, это был Дима. Жив и улыбается. Среди многих тысяч военных, среди многих тыловых госпиталей, среди всех врачей в Украине, работающих над лечением раненых, встреча Марины и Димы выглядит действительно как случай на миллион.

Врач Марина Дворская со спасенным бойцом

Плача от счастья, Марина присылает волонтерам общее фото с найденным бойцом. Для фотографии Дима даже поднялся с коляски. И в этот момент все эти люди — волонтеры и врачи, разбросанные по стране по своим делам, разразились звонкой радостью. Это была любовь в чистом виде и она лилась рекой через все их бесчисленные общие координационные чаты.

Сейчас Дима лечится. Еще некоторое время он будет на реабилитации, и мы с волонтерами приедем к нему и пообщаемся, как только он немного поправится. Кстати, оказалось, что Димин сын, родившийся за три дня до всех этих событий, — его третий ребенок. Но больше о бойце я напишу позже.

Специально для Еспресо

Фото: Alexander Zehnter

Об авторе. Христина Яцкив, журналистка, телеведущая Эспрессо

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