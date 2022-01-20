Digital Start Day: какие специальности и навыки в digital будут востребованы в 2022 году

Узнайте все перспективы digital — тонкости работы, лайфхаки по планированию времени и задач, практические рекомендации для проектов.

На конференции вы:

поймете как определить для себя сферу, в которой будете стремится расти, работать и получать доход;

узнаете чему нужно научится для того, чтобы освоить новую профессию;

услышите какие digital-профессии будут востребованы и популярны в 2022 году;

узнаете чем занимаются разные специалисты в digital: кто такие таргетологи, интернет-маркетологи, SEO-, PPC- и SMM-специалисты, email-маркетологи и веб-аналитики;

узнаете какие плюсы и минусы профессий;

какой средний срок поиска работы;

как и на что повлиял COVID в вопросах поисках работы.

свое место на онлайн конференции;

возможность задать вопрос в прямом эфире;

запись онлайн мероприятия и все презентации спикеров;

подарки от партнеров;

сертификат на 1000 грн для обучения на курсах WPE.