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Анонс
Digital Start Day: какие специальности и навыки в digital будут востребованы в 2022 году
27 января соберемся на бесплатной онлайн-конференции Digital Start Day, чтобы поговорить о перспективах работы в digital-сфере, разнообразии и особенностях профессий и, конечно, о том где искать работу и сколько может зарабатывать топовый специалист в отрасли
Узнайте все перспективы digital — тонкости работы, лайфхаки по планированию времени и задач, практические рекомендации для проектов.
На конференции вы:
- поймете как определить для себя сферу, в которой будете стремится расти, работать и получать доход;
- узнаете чему нужно научится для того, чтобы освоить новую профессию;
- услышите какие digital-профессии будут востребованы и популярны в 2022 году;
- узнаете чем занимаются разные специалисты в digital: кто такие таргетологи, интернет-маркетологи, SEO-, PPC- и SMM-специалисты, email-маркетологи и веб-аналитики;
- узнаете какие плюсы и минусы профессий;
- какой средний срок поиска работы;
- как и на что повлиял COVID в вопросах поисках работы.
- Студентам, которые заканчивает обучение и определяются с будущей профессией;
- Маркетологам, которые хотят переквалифицироваться в digital-специалиста;
- Тем, кто планирует и хочет освоить digital-сферу, но не знают какая специальность подойдет под опыт и цели.
Каждый участник бесплатно получит:
- свое место на онлайн конференции;
- возможность задать вопрос в прямом эфире;
- запись онлайн мероприятия и все презентации спикеров;
- подарки от партнеров;
- сертификат на 1000 грн для обучения на курсах WPE.
Регистрируйтесь и получайте ссылку на мероприятие в день конференции. Смотрите там, где удобно, и тогда, когда удобно. Даже частями в записи, если не успеваете посмотреть онлайн все и сразу.
Digital Start Day — это когда за один день получаешь концентрат информации обо всех digital-специальностях. Это когда понимаешь, какая из них точно подойдет вам. Когда знаешь, куда двигаться дальше и на что можно рассчитывать.
Поспеши занять свое место!
Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo
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