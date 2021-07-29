Дифференцированные тарифы на поставку э/э по спецобязательствам не решат проблем, - эксперт

Такой прогноз озвучил Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Нельзя все проблемы, которые есть на рынке электрической энергии, решить вот этим продлением на определенный период времени (специальных обязательств, - ред.). Это не постоянные будут условия, это условия на какой-то переходный период - например, на отопительный сезон, к концу года ", - сказал Рябцев.

Он подчеркнул, что нужно имплементировать положения закона об особенностях погашения задолженности на рынке электрической энергии. Но для этого нужен ряд решений Кабмина и НКРЭКУ, в сотрудничестве которых сейчас сложности.

"Без работы исполнительной власти никакими точечными решениями, одним продолжением специальных обязанностей на определенный период проблемы, которые существуют сейчас на рынке, не решить. А эти проблемы - многомиллиардная задолженность, недостаток средств на поддержание надежности и безопасности, в том числе на атомных станциях. Это остановки тепловой генерации, это спекуляции в сегменте рынка на сутки вперед, это закрытость цен в двусторонних договорах ", - сказал эксперт.

По его словам, все эти проблемы должны решать СНБО, КМУ и НКРЭКУ.

Кабмин продлил действие специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил цену на электроэнергию на уровне 1,68 грн / кВт-час до 1 сентября 2021, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.