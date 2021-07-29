Дифференцированные тарифы на поставку э/э по спецобязательствам не решат проблем, - эксперт
Временное введение дифференцированных тарифов на поставку электроэнергии по специальным обязательствам не решат проблем на рынке, зато нужны согласованные действия Кабинета министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
Такой прогноз озвучил Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Нельзя все проблемы, которые есть на рынке электрической энергии, решить вот этим продлением на определенный период времени (специальных обязательств, - ред.). Это не постоянные будут условия, это условия на какой-то переходный период - например, на отопительный сезон, к концу года ", - сказал Рябцев.
Он подчеркнул, что нужно имплементировать положения закона об особенностях погашения задолженности на рынке электрической энергии. Но для этого нужен ряд решений Кабмина и НКРЭКУ, в сотрудничестве которых сейчас сложности.
"Без работы исполнительной власти никакими точечными решениями, одним продолжением специальных обязанностей на определенный период проблемы, которые существуют сейчас на рынке, не решить. А эти проблемы - многомиллиардная задолженность, недостаток средств на поддержание надежности и безопасности, в том числе на атомных станциях. Это остановки тепловой генерации, это спекуляции в сегменте рынка на сутки вперед, это закрытость цен в двусторонних договорах ", - сказал эксперт.
По его словам, все эти проблемы должны решать СНБО, КМУ и НКРЭКУ.
-
Кабмин продлил действие специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил цену на электроэнергию на уровне 1,68 грн / кВт-час до 1 сентября 2021, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.04
- Актуальное
- Важное