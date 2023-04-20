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Die Aktuelle опубликовал "первое интервью" звезды Формулы-1 Шумахера, созданное ИИ: семья травмированного гонщика будет обращаться в суд

20 апреля, 2023 четверг
19:01
Общество Коринна и Михаель Шумахери

Семья Михаэля Шумахера планирует подать иск против журнала Die Aktuelle, опубликовавшего сгенерированное искусственным интеллектом "интервью" с бывшим пилотом Формулы-1

Об этом пишет BBC Спорт.

Die Aktuelle опубликовала фотографию улыбающегося 54-летнего Шумахера на первой обложке своего последнего издания с названием "Михель Шумахер, первое интервью".

На строке внизу написано "это звучало обманчиво реально". Статья создана с помощью программы ИИ под названием charatcter.ai, которая искусственно генерировала "цитаты" Шумахера о его здоровье и семье.

"Я могу с помощью своей команды фактически стоять сам и даже медленно пройти несколько шагов", - говорится в "цитате" Шумахера.

"Моя жена и мои дети были для меня благословением, без них я бы не справился. Естественно, они тоже очень грустят, что это все произошло. Они меня поддерживают и твердо стоят на моей стороне", - говорится в "интервью".

Семья подтвердила информационному агентству Reuters, что они планируют подать дело в судебном порядке.

Издатели журнала сообщили BBC Sport ответили, что не будут комментировать этот вопрос.

Обкладинка журналу Die Aktuelle з "інтервю" Шумахера, створеним ШІ

Справка: Шумахер, семикратный чемпион Формулы-1, получил тяжелую травму головы во время аварии на лыжах в декабре 2013 года и с тех пор его не видели на публике.

После несчастного случая на лыжах Шумахера ввели в искусственную кому и вернули домой в сентябре 2014 года, его состояние здоровья с тех пор сохраняется в тайне его семьей.

Шумахер выиграл два титула чемпиона мира Формулы-1 из Benetton в 1994 и 1995 годах, а с 2000 по 2004 год он завоевал пять титулов за Ferrari.

Его семь титулов Формулы-1 являются рекордом, который поделили с Льюисом Хэмилтоном, тогда как Шумахер одержал 91 победу в гонке за свою карьеру, рекорд, который Хэмилтон превысил в 2020 году.

Сначала немец завершил карьеру в 2006 году, но вернулся в 2010 году, прежде чем снова завершить карьеру через два года.

Сын Шумахера Мик ранее выступал за Haas в Формуле-1, а сейчас является резервным пилотом Mercedes.

В документальном фильме Netflix 2021 года жена Шумахера Коринна сказала: "Мы живем вместе дома. Мы занимаемся терапией. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить Михаэля и убедиться, что ему комфортно, и просто дать ему почувствовать нашу семью, нашу связь". "Частное является частным", как он всегда говорил. Для меня очень важно, чтобы он мог как можно больше наслаждаться своей личной жизнью. Майкл всегда защищал нас, и теперь мы защищаем Майкла.

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скандал
Германия
Технологии
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