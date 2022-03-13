Диджитал-мир – это иллюзия, поэтому необходимо документировать и хранить в архивах все факты этой войны, – глава Института национальной памяти

"Пройдет полгода после победы и они все начнут исчезать из сети. Срочно нужна отдельная программа, чтобы загрузить и сохранить все эти факты, собрать показания, фиксации свидетелей", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Дробович добавил: "Свидетели нужны не только для того, чтобы говорить в международных судах, их показания также необходимы до следующих поколений. Через 50-70 лет, когда будут исследовать эту войну, ученым будут необходимы показания и материалы. Такие, которых мы сейчас не имеем со времен Второй мировой войны, потому что из-за советской цензуры все было стерто. Поэтому мы должны сохранить все факты этой войны в архиве Института национальной памяти и в виртуальном музее российской агрессии".



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