Диалоги о развитии будущего Украины: в Ровенской области состоялся День Идей

Цель мероприятия – способствовать обмену мнениями лидеров украинского общества для решения текущих вызовов и развития будущего нашего государства.

Первая панельная дискуссия "Национальная и гражданская идентичность - составляющая национальной устойчивости" была посвящена трансформации украинской идентичности и ее роли в формировании устойчивого общества. Особое внимание участники уделили вопросам, связанным с образованием и воспитанием молодежи.

Спикерами стали министр образования и науки Украины Оксен Лисовый, политолог, военный капеллан УГКЦ Андрей Зелинский, украинская певица и общественный деятель Александр Кольцов. Модерировали обсуждение исполнительный директор Аспен Института Киев Юлия Тычковская и директор программного развития Института Денис Полтавец.

Участники и участницы второй панельной дискуссии обсудили феномен волонтерства и меценатства, который стал особенно важным во время полномасштабного вторжения России в Украину. Содействие граждан стало ключом к сохранению государства и его развития, а значит, культура волонтерства и меценатства должна получать большее распространение.

Участие в обсуждении приняли начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль, ректор Национального университета "Острожская академия" Игорь Пасечник, автор и меценат "Проекта Радовель" Михаил Весельский, основатель благотворительного фонда "Поверь в себя" Ирина Иванчик. Модерировал дискуссию Виктор Дяченко, ведущий проектов Общественного.

Развитие и поддержка ценностно-ориентированного лидерства ради развития общества — одна из значимых задач Аспен Института Киев. Важно поддерживать обмен идеями через диалог. Именно диалог, не дискуссию или дебаты, ведь главное здесь не убедить, а вместе искать новые идеи, смыслы и смыслы ", - отмечает исполнительный директор Аспен Института Киев Юлия Тычковская

По словам соучредителя Импакт Хабу Одесса Егора Гребенникова, организаторы Дней Идей стремятся к широкому распространению озвученных мнений и инсайтов: " Эти однодневные мероприятия позволяют участникам вдохновиться новыми практиками и совместно найти ответы на важные вопросы и вызовы настоящего. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы новые идеи, озвученные во время панельных дискуссий, активно распространялись в обществе".

Запись дискуссий Дня Идей в Ровенской области доступна на YouTube .

Аспен Институт Киев и Impact Hub Odessa с 2017 года совместно организуют Фестиваль Идей — диалоговую платформу для лидеров общества, мыслителей и практиков, стремящихся содействовать развитию своих сообществ и Украины в целом. По соображениям безопасности Фестиваль проходит в обновленном формате — Дни Идей.

Эспрессо – информационный партнер Дня Идей.