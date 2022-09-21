"Диалог и переговоры": в МИД Китая прокомментировали заявления Путина о мобилизации и псевдореферендумах
МИД Китая после заявления российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации и проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях призвали РФ и Украину сесть за стол переговоров
Об этом сообщает Reuters .
По словам официального представителя министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбина, Украине и России необходимо как можно скорее начать переговоры и найти решение, которое устроило бы обе стороны.
"Что касается украинского кризиса, позиция Китая всегда была четкой. Мы призываем стороны добиться прекращения огня и прекратить войну путем диалога и переговоров, а также найти решение, учитывающее разумные интересы безопасности всех сторон, как можно скорее. Мы также надеемся, что международное сообщество создаст для этого условия и пространство", - сказал Ван Вэньбин.
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