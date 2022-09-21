Об этом сообщает Reuters .

По словам официального представителя министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбина, Украине и России необходимо как можно скорее начать переговоры и найти решение, которое устроило бы обе стороны.

"Что касается украинского кризиса, позиция Китая всегда была четкой. Мы призываем стороны добиться прекращения огня и прекратить войну путем диалога и переговоров, а также найти решение, учитывающее разумные интересы безопасности всех сторон, как можно скорее. Мы также надеемся, что международное сообщество создаст для этого условия и пространство", - сказал Ван Вэньбин.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

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