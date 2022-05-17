Диалог глухого с немым. Военный эксперт Сергей Згурец рассказал о деталях телефонных переговоров министров обороны США и России

В традиционной колонке для Эспрессо директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец поделился деталями телефонного разговора министров обороны США и России, состоявшегося 13 мая.

"Фактически короткий эффект этой встречи заключался в том, что уже был проинформирован министр обороны Резников. Однако деталей встречи очень мало. Я получил некоторые другие детали этой встречи, в частности от людей, которые были осведомлены с этими аспектами", - написал Згурец.

"Интересно, что министр обороны США Остин затронул несколько вопросов, касающихся безопасности Украины. В частности, говорилось об отводе войска РФ на рубежи, которые были до 24 февраля. Также было отмечено, что Штаты и европейские страны будут в дальнейшем оказывать мощную поддержку Украине. Также говорилось, что нужно найти способы эвакуации бойцов из Азовстали", - рассказал военный эксперт.

Однако ответы Шойгу были "достаточно странными: речь шла о том, что Россия готова к долговременной войне с Украиной. Также почему-то упоминалась тематика биологических лабораторий, будто Украина совместно с США работает над биологическим оружием, которое должно быть использовано против России. Эта тема так же звучала на выступлении Путина на ОДКБ. Думаю, это такой нарратив, который трудно вложить в голову, однако существует в формате российской военной пропаганды".

"Фактически этот разговор Шойгу и Остина можно прокомментировать, как диалог глухого с немым - ни одна из целей не была достигнута, - подытожил Сергей Згурец. - Однако американская сторона все же предлагает организовать телефонные переговоры между руководителем генштаба Герасимовым и руководителем ОКНШ (Объединенный комитет начальников Штабов, - Ред.) Штатов.

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