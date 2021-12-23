"Диалог – единственный способ разрешить ситуацию": Великобритания назвала недопустимой агрессию РФ против Украины
Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что наращивание военного присутствия России на оккупированных украинских территориях недопустимо
Об этом говорится в Telegram Посольства Великобритании в Москве.
"Наращивание Россией военного присутствия на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму недопустимо. Любое российское вторжение будет огромной стратегической ошибкой и приведет к решительному ответу, включая скоординированные с нашими союзниками санкции, что приведет к серьезным последствиям для интересов и экономики РФ", - говорится в заявлении.
Трасс подчеркнула, что Россия должна снизить напряженность и серьезно заняться обсуждением ситуации.
"Диалог - это единственный способ для России разрешить эту ситуацию. Я приветствую заявления России о готовности к проведению переговоров в январе", - сказала она.
Министр также отметила, что агрессивную и провокационную риторику Кремля, направленную против Украины и НАТО, нужно остановить.
"НАТО - оборонный союз, а Украина продолжает демонстрировать сдержанную позицию, заслуживающую высокой оценки перед российской провокацией и агрессией", - говорится в сообщении.
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