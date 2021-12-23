"Диалог – единственный способ разрешить ситуацию": Великобритания назвала недопустимой агрессию РФ против Украины

Об этом говорится в Telegram Посольства Великобритании в Москве.

"Наращивание Россией военного присутствия на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму недопустимо. Любое российское вторжение будет огромной стратегической ошибкой и приведет к решительному ответу, включая скоординированные с нашими союзниками санкции, что приведет к серьезным последствиям для интересов и экономики РФ", - говорится в заявлении.

Трасс подчеркнула, что Россия должна снизить напряженность и серьезно заняться обсуждением ситуации.

"Диалог - это единственный способ для России разрешить эту ситуацию. Я приветствую заявления России о готовности к проведению переговоров в январе", - сказала она.

Министр также отметила, что агрессивную и провокационную риторику Кремля, направленную против Украины и НАТО, нужно остановить.

"НАТО - оборонный союз, а Украина продолжает демонстрировать сдержанную позицию, заслуживающую высокой оценки перед российской провокацией и агрессией", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину в Сочельник 24 декабря.

В Госдепе США заявили, что переговоры с РФ по предложениям России по безопасности могут состояться в начале 2022 года, а встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не будут проводить.

Песков заявил, что говорить о встрече президента России с президентом США Джо Байденом можно будет тогда, когда американская и европейская сторона ответят на "гарантии безопасности".

Издание Reuters сообщило, что Россия вербует наемников с боевым опытом, чтобы отправить их на Восток Украины.

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