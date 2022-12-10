Об этом сообщила СБУ.

Отмечают, что для продвижения кремлевских нарративов диакон активировал свой профиль в запрещенной социальной сети "Вконтакте". Там он от своего имени репостил призывы пророссийских блоггеров о поддержке фейкового референдума. Также он комментировал российские публикации, под которыми призвал людей прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" за Россию.

В своих постах мужчина отрицал существование украинского народа, его языка и культуры. Кроме того, диакон подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Материалы для своих публикаций он брал из российских пабликов во "ВКонтакте", в том числе из "Русской весны".

Во время обысков по месту жительства СБУ обнаружила у злоумышленника компьютерную технику с поличным.

Мужчине доложено о подозрении по ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и по 1 ст. 161 УК (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни).

Указом президента №820/2022 от 1 декабря введено в действие решение СНБО о деятельности пророссийских религиозных организаций в Украине и ограничительных мерах по ним.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

5 декабря обыски проходили в спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП в Полтавской области.

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур.

7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.

В епархиях Московского патриархата Херсонщины, Черкасщины, Житомирщины и Волыни обнаружили паспорта РФ, "пропуска федеральных советников" и тексты пророссийских молитв.

9 декабря также провели обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП) в Борисполе Киевской области.

10 декабря правоохранители предприняли меры безопасности на 14 объектах УПЦ (МП) в Харьковской области.