Об этом пишет Variety .

Отмечается, что это самые большие овации Каннского кинофестиваля за последнее время. Фильм длился 3 часа 26 минут, однако даже несмотря на столь большую продолжительность - лента длиннее "Титаника" - актеров и режиссера ожидали 9-минутные овации.

Издание добавляет, что овации могли бы продолжаться дольше, если бы режиссера Мартина Скорсезе не позвали выступить перед переполненным кинотеатром.

Справочно. "Убийцы лунного цветка" - триллер Скорсезе, снятый по одноименному документальному роману журналиста Дэвида Грена. Фильм рассказывает об индейском поселении Осейдж, где в 1920-х годах было открыто месторождение нефти и внезапно начались серийные убийства.

Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстон.