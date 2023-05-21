Ди Каприо и Лили Гладстон в Каннах встретили 9-минутными овациями за роль в фильме "Убийцы лунного цветка"
В субботу вечером состоялась премьера фильма Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка" на Каннском кинофестивале, за роль в котором Леонардо ди Каприо и Лили Гладстон встретили 9-минутными овациями
Об этом пишет Variety .
Отмечается, что это самые большие овации Каннского кинофестиваля за последнее время. Фильм длился 3 часа 26 минут, однако даже несмотря на столь большую продолжительность - лента длиннее "Титаника" - актеров и режиссера ожидали 9-минутные овации.
Издание добавляет, что овации могли бы продолжаться дольше, если бы режиссера Мартина Скорсезе не позвали выступить перед переполненным кинотеатром.
Справочно. "Убийцы лунного цветка" - триллер Скорсезе, снятый по одноименному документальному роману журналиста Дэвида Грена. Фильм рассказывает об индейском поселении Осейдж, где в 1920-х годах было открыто месторождение нефти и внезапно начались серийные убийства.
Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстон.
- Трейлер "Убийц лунного цветка" вышел 18 мая, сам фильм выйдет в прокат 6 октября.
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