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OPINION

Дезодоранты репараций не помогут забыть о жертвах

Владимир Гевко
15 февраля, 2023 среда
14:05
Мнение

Наша жизнь и без того уязвима и практически незащищена от неуправляемых катастроф

Землетрясение с ужасающим числом жертв не уравновешивает нашу войну, а, наоборот, подчеркивает ее преступность и ужасность. Наша жизнь и без того уязвима и практически незащищена от неуправляемых катастроф, чтобы еще усложнять ее катастрофами управляемыми и сознательными.

Жизнь человека, его тело и психика невероятно хрупки и уязвимы, несмотря на все физкультуры и бронежилеты. И каждый, кто сознательно совершает действие, направленное на то, чтобы у него, человека, жизнь отобрать или повредить — преступник самого высокого калибра.

Любое преступление финансовое или безнравственное тускнеет рядом с войной, потому что жизнь, а зачастую и здоровье — единственный невозобновляемый ресурс. Это то, что вернуть невозможно и возместить тоже

Любое преступление, финансовое или безнравственное, тускнеет рядом с войной, потому что жизнь, а зачастую и здоровье — единственный невозобновляемый ресурс. Это то, что вернуть невозможно и возместить тоже. Меня всегда удивлял тезис о возмещении ущерба после смертельных ДТП — как можно перевести жизнь люди в денежные ценности и возместить? Где актуальный курс обмена?

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Именно поэтому никакие репарации и выплаты не покроют потерянное. И в этом величайшее преступление России и россиян. И тех, кто организовал их для этого.

Жизнь человека — самая высокая ценность в мире людей и нужно быть извергом, чтобы этого не понимать или сознательно игнорировать. Ни одна из нагенерированных десятками причин этой войны не стоит даже первой убитой на ней жертвы.

Противоставление себя ниже социальной лестницы или другим по стране проживания делает противопоставленного не сверхчеловеком, а недочеловеком. Это опускание ниже гуманистической ватерлинии.

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Противоставление себя ниже социальной лестницы или другим по стране проживания делает противопоставленного не сверхчеловеком, а недочеловеком. Это опускание ниже гуманистической ватерлинии. Целая страна опустила себя в канализацию бесчеловечного бытия добровольно и запах этой среды от них теперь на столетие. Отвратительный и скучный запах смерти от целого народа.

Записаться дезодорантами репараций будет невозможно.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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