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Дезинфекция в Париже: город пытаются очистить от тигровых комаров, способных переносить вирус Зика и лихорадку денге

1 сентября, 2023 пятница
07:59
Мир

Органы здравоохранения впервые провели фумигацию в столице Франции, поскольку тигровые комары, переносящие вирус Зика и лихорадку денге, все больше распространяются по северо-восточной Европе, из-за ускоренного изменения климата

Об этом сообщает The Guardian.

Это регулярное явление, которое становится все более распространенным в тропических городах и в Европе, поскольку тигровый комар, переносящий вирусы денге, чикунгунья и вирус Зика, все больше распространяется из своей родной Юго-Восточной Азии.

Так, в Париже перекрывали дороги, а людей просили оставаться дома, поскольку подрядчики по борьбе с вредителями распыляли инсектициды на деревья, зеленые зоны и другие места размножения комаров.

Региональный орган здравоохранения столицы сообщил, что территория, предназначенная для фумигации, была на площади 150 метров вокруг дома человека, заразившегося лихорадкой денге во время путешествия.

"Это было первое в Париже, но это не первое во Франции. Юг Франции уже несколько лет страдает тигровыми комарями", - сказала заместитель мэра Парижа Анн Сурис, отвечающая за политику здравоохранения.

Вторая операция по очищению была запланирована в ночь на пятницу, 1 сентября, в пригороде Коломб к северо-востоку от центра Парижа после того, как еще один человек заболел лихорадкой денге по возвращении из-за границы.

"Эти операции проводятся, чтобы снизить риск передачи лихорадки денге после выявления случая", - говорится в сообщении.

Городские власти пытались предотвратить развитие цепи передачи в регионе Парижа, где проживает примерно 12 миллионов человек.

Отмечается, что тигровый комар, также известный как Aedes albopictus, распространился в южной Европе в первом десятилетии этого века и быстро распространился на Север, закрепившись во Франции, Германии и Швейцарии. Эксперты в области здравоохранения говорят, что его стало много на континенте из-за изменения климата, поскольку теплая погода сократила инкубационный период для его яиц, а зимы уже недостаточно холодны, чтобы уничтожить вредителей.

Согласно данным министерства здравоохранения, вид комара сейчас присутствует в 71 из 96 районах на материке, даже расположенных у северного побережья Ла-Манша.

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